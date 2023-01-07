Москва, 7 января, 2023, 14:53 — ИА Регнум. ВСУ в течение суток выпустили более 60 крупнокалиберных снарядов по жилым кварталам Донецка, несмотря на режим прекращения огня со стороны Вооружённых сил РФ. Об этом 7 января сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

«По жилым кварталам города Донецка украинскими войсками выпущено более 60 снарядов крупного калибра», — сказал Конашенков на брифинге.

Он добавил, что по населённому пункту Макеевка Донецкой Народной Республики был нанесён удар американскими реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, по его словам, на краснолиманском направлении ВСУ произвели 11 миномётных обстрелов российских позиций. На соледарском, марьинском и авдеевском направлениях противник 51 раз применил артиллерию по подразделениям ВС РФ.