Армия России сорвала атаку ВСУ на донецком направлении
Москва, 7 января, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Вооружённые силы России сорвали попытку ВСУ атаковать на донецком направлении, сообщили в Министерстве обороны 7 января.
Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Вооружённые силы России
Попытка атаки отражена в районе Красногоровки и Георгиевки (ДНР). Уничтожено до 50 солдат противника.
Ранее в Министерстве обороны заявили, что армия России соблюдает установленный до конца суток 7 января режим прекращения огня. Наступательные действия не ведутся.
Ранее в Кремле предложили Киеву также отказаться от наступлений и дать возможность людям встретить Рождество, однако власти Украины от этого отказались. Количество обстрелов со стороны ВСУ 6–7 января не сократилось.