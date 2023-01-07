Москва, 7 января, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Вооружённые силы России сорвали попытку ВСУ атаковать на донецком направлении, сообщили в Министерстве обороны 7 января.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Вооружённые силы России

Попытка атаки отражена в районе Красногоровки и Георгиевки (ДНР). Уничтожено до 50 солдат противника.

Ранее в Министерстве обороны заявили, что армия России соблюдает установленный до конца суток 7 января режим прекращения огня. Наступательные действия не ведутся.

Ранее в Кремле предложили Киеву также отказаться от наступлений и дать возможность людям встретить Рождество, однако власти Украины от этого отказались. Количество обстрелов со стороны ВСУ 6–7 января не сократилось.