Москва, 7 января, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Контратаку, предпринятую украинскими подразделениями под городом Угледар в ДНР, пресекли российские войска. Противник потерял более 20 человек, сообщает 7 января Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине.

Андрей Рубцов/ТАСС ВС России

В ведомстве уточнили, что на южнодонецком направлении пресечена контратака подразделений 108-й бригады территориальной обороны ВСУ возле села Новомайорское. Оно находится примерно в 20 км к западу от Угледара.

«Ответным огнём уничтожено более 20 украинских военнослужащих, две гаубицы Д-30, бронетранспортёр и два пикапа», — говорится в сообщении.

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