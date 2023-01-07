Москва, 7 января, 2023, 14:51 — ИА Регнум. Потепление до минус двух градусов ожидается в Москве на следующей неделе, 9–15 января, сказано в опубликованном 7 января прогнозе центра погоды «Фобос».

Константин Горбатов. Зима. Оттепель. 1910

С европейской части России антициклон с аномально холодным арктическим воздухом неторопливо опускается всё дальше к югу, отметили метеорологи.

Погода в ночь на 8 января на территории Русской равнины будет практически такой же морозной, как накануне, однако уже наметилась тенденция на «потепление». Днём температура воздуха составит от 15 до 20 градусов мороза. Затем ветер сменится на восточный, позже — на южный, холодный воздух перестанет поступать в регион.

В ночь на 9 января подморозит до 25 градусов, местами до —30 градусов, днём ожидается около 19 градусов ниже ноля. Температура продолжит повышаться во вторник, 10 января.

В среду, 11 января, активизируется приближающийся с запада тёплый атмосферный фронт. Он вызовет усиление ветра, небольшой снег, дневная температура составит —7… —12 градусов.

В четверг, 12 января, в регионе вероятна ветреная и снежная погода. Температура вернётся к климатической норме и составит —4… —9 градусов.

Небольшой снег пройдёт днём в пятницу, 13 января. Столбики термометров поднимутся до —2… —7 градусов, это немного теплее нормы.

По данным центра погоды «Фобос», после аномальных рождественских морозов крещенские бывают сильными лишь примерно в 30% случаев. В связи с этим на Крещение высока вероятность того, что в регионе будет не холоднее минус 8–13 градусов.

Напомним, в Москве синоптики назвали период с 6 по 10 января «самой холодной пятидневкой» за последние 23 года, с начала XXI века.

В Рождественскую ночь подморозило до 27 градусов, а 8 января ожидается до минус 29 градусов. Температурный фон днём, включая 9 января, будет около минус 20 градусов.

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