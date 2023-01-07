Москва, 7 января, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Вооруженные силы России за сутки ответным огнем уничтожили на купянском направлении более 20 боевиков ВСУ, сообщили 7 января в Министерстве обороны РФ.

Василий Иванов ИА REGNUM Вражеская техника уничтожена

Отмечается, что на указанном направлении в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области в течение суток была отражена атака подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ.

«Ответным огнём уничтожено более 20 украинских военнослужащих, танк, боевая машина РСЗО «Град» и два автомобиля», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России поделилось в своём телеграм-канале видео, в котором военнослужащий показал, как в Луганской Народной Республике проходит разведка местности перед разминированием.

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