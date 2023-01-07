Донецк, 7 января, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Вооруженные силы России сорвали попытку киевских боевиков атаковать российские позиции в ДНР. Об этом 7 января сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

По её информации, на донецком направлении российские военнослужащие сорвали попытку подразделений 79-й десантно-штурмовой и 110-й механизированной бригад ВСУ осуществить атаки около населенных пунктов Георгиевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики.

Уточняется, что в результате ответного огня киевские боевики потеряли до 50 человек убитыми и ранеными. Кроме этого, были уничтожены танк и автомашина.

Как сообщило ИА REGNUM, под Артёмовском был уничтожен один из лидеров укронацистов Полищук.

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В Минобороны заявили, что Вооруженные силы Российской Федерации до 24:00 7 января продолжат соблюдать режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения СВО.