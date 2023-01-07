Москва, 7 января, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Российские военнослужащие продолжают держать позиции на южнодонецком направлении. Об этом 7 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Отмечается, что в данном районе 108-я бригада территориальной обороны ВСУ пыталась провести контратаку в направлении населенного пункта Новомайорское в Донецкой Народной Республике. Наступление было отбито.

«Ответным огнём уничтожено более 20 украинских военнослужащих, две гаубицы Д-30, бронетранспортёр и два пикапа», — говорится в сообщении.

Также сообщается об уничтожении сил противника на других направлениях.

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