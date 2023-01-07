Москва, 7 января, 2023, 14:36 — ИА Регнум. Вооруженные силы России до 24:00 7 января продолжат соблюдать режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции, заявили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия РФ

Как сообщалось ранее, в ведомстве также отметили, что ВСУ, несмотря на объявленный Россией режим прекращения огня на Рождество, продолжили атаки и провокации.

5 января патриарх Кирилл призвал к рождественскому перемирию. Президент России Владимир Путин дал указание Министерству обороны прекратить наступательные действия по всей линии фронта с 12:00 6 января до конца суток 7 января.

В Кремле предлагали Киеву пойти на аналогичный шаг, чтобы дать людям возможность встретить Рождество, однако власти Украины ответили отказом. Количество обстрелов со стороны ВСУ 6 и 7 января не сократилось.