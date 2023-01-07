Донецк, 7 января, 2023, 14:33 — ИА Регнум. При обстреле киевскими карателями Донецка пострадала женщина, сообщил 7 января мэр города Алексей Кулемзин.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв от артиллерии

«В результате обстрела Петровского района получила ранение женщина 1965 года рождения, сотрудник котельной», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 7 января киевские каратели несколько раз обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 10 ракет из РСЗО и четыре снаряда калибра 155 мм.

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