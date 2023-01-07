Москва, 7 января, 2023, 14:32 — ИА Регнум. В Госдуме не удивлены отказом Украины от перемирия и убеждены, что Россия вернет украинцам Рождество, передает корреспондент ИА REGNUM 7 января.

Марина Каширская ИА REGNUM Рождество

«Отказ Киева от предложенного перемирия неудивителен, украинские начальники давно отошли от православия. И они украли Рождество у простых людей, которые хотели бы спокойно сходить в церковь и провести этот день в мире», — отметил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

По его мнению, нужно вернуть украинцам и Рождество, и общие для народов, истинные, традиционные ценности, которых их лишают все последние годы.

Президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине с 12:00 часов 6 января до 0:00 часов 7 января. Российская армия соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения на Украине, Киев ведет обстрелы, сообщили в Минобороны России.

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