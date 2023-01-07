Патриарх Кирилл: общество может выйти из кризиса через катаклизмы или тяжелейшие условия бытия

Москва, , 14:27 — REGNUM Общество может выйти из морального кризиса через катаклизмы или тяжелейшие условия бытия. Об этом 7 января заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью телеканалу «Россия 1».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл © Сергей Бобылев/ТАСС

«Когда все ужасы, о которых мы говорим, становятся нормой жизни, трудно себе представить, как само общество сможет выйти из этого кризиса. Только если произойдёт нечто, что в руках Божиих», — сказал патриарх Кирилл.

По его словам, это могут быть катаклизмы, либо тяжелейшие условия бытия, которые заставят человека подумать о многом, как это произошло во время Великой Отечественной войны.

Патриарх подчеркнул, что система, где теряется различие между грехом и добродетелью, приведёт к самому печальному концу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что западному обществу грозит саморазрушение.

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