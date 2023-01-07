Москва, 7 января, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Протоиерей Михаил Васильев погиб в зоне спецоперации в ноябре в результате целенаправленного обстрела, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью телеканалу «Россия 1».

Официальное интернет-представительство президента России Патриарх Кирилл

По его словам, священники становятся «лёгкой и вожделенной целью» противника в зоне боевых действий. Они знают об этом, но остаются верны священнической присяге и пастырскому долгу до тех пор, пока священноначалие их не отзовёт.

«Мы знаем, что за отцом Михаилом Васильевым следили, и этот удар был нанесён именно для того, чтобы его погубить», — сказал предстоятель РПЦ.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября 2022 года в зоне проведения российской спецоперации на Украине погиб настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН Михаил Васильев, которого называли «десантным батюшкой». Вместе с ним под обстрел попал священник Александр Цыганов, он позднее скончался от ран. Президент России Владимир Путин присвоил протоиерею Васильеву звание Героя России посмертно.

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