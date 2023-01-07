Москва, 7 января, 2023, 14:11 — ИА Регнум. В российских храмах во время празднования Рождества Христова нарушений общественного порядка не зафиксировано, сообщила 7 января официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

На страже общественного порядка во время Рождественского сочельника и праздничных богослужений были более 49,7 тысячи сотрудников органов внутренних дел. Также привлекались представители Росгвардии, частных охранных организаций, участники общественных организаций правоохранительной направленности. Сотрудники Госавтоинспекции отвечали за организацию дорожного движения вблизи храмов и монастырей.

Предварительно полицейские осмотрели места проведения мероприятий.

«В богослужениях, которые состоялись в Российской Федерации, приняли участие более 1,3 млн человек. Нарушений общественного порядка не зарегистрировано», — сказала официальный представитель МВД России.

Ирина Волк добавила, что стражи порядка продолжат нести службу до завершения праздничных мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех жителей страны с Рождеством Христовым.

Он отметил огромный созидательный вклад, который вносит Русская православная церковь и другие христианские конфессии страны в единение общества, сохранение исторической памяти, воспитание молодёжи, укрепление института семьи.