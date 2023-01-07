Москва, 7 января, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Министерство обороны России поделилось в своём телеграм-канале видео, в котором военнослужащий показал, как в Луганской Народной Республике проходит разведка местности перед разминированием.

Mil.ru Российские сапёры

На кадрах сапёр с позывным Юрист показал переносной малогабаритный индукционный миноискатель ИМП-3, общевойсковой комплект разминирования, а также как осуществляется работа по разминированию.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3768296" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«Закончили мы разминирование, зона чистая. Всё осмотрено, без всяких сюрпризов. Спасибо всем за внимание, всем мирного неба над головой. Победа будет за нами!» — подытожил сапёр с позывным Юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, командир подразделения «Восток» Александр Ходаковский заявил, что в канун Рождества ВСУ активизировали обстрелы на том участке, где располагается батальон.

Читайте также: Ходаковский: под Рождество ВСУ «вдруг взбесились» и активизировали обстрелы