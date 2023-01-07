Минобороны РФ показало, как в ЛНР проходит разведка перед разминированием
Москва, 7 января, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Министерство обороны России поделилось в своём телеграм-канале видео, в котором военнослужащий показал, как в Луганской Народной Республике проходит разведка местности перед разминированием.
На кадрах сапёр с позывным Юрист показал переносной малогабаритный индукционный миноискатель ИМП-3, общевойсковой комплект разминирования, а также как осуществляется работа по разминированию.
«Закончили мы разминирование, зона чистая. Всё осмотрено, без всяких сюрпризов. Спасибо всем за внимание, всем мирного неба над головой. Победа будет за нами!» — подытожил сапёр с позывным Юрист.
Как сообщало ИА REGNUM, командир подразделения «Восток» Александр Ходаковский заявил, что в канун Рождества ВСУ активизировали обстрелы на том участке, где располагается батальон.
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