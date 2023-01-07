Хельсинки, 7 января, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Власти Финляндии готовят очередной, двенадцатый пакет военной помощи киевскому режиму, сообщил 7 января новый глава оборонного ведомства страны Микко Савола.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия

«Мы готовим 12-й пакет помощи. Решения будут приняты в ближайшие недели», — написал он в Twitter.

По его словам, содержание помощи готовится совместно с силами обороны, при этом власти стараются «не подорвать собственную обороноспособность».

Как передавало ИА REGNUM, 20 декабря сообщалось, что вооружение стоимостью 28,8 млн евро будет отправлено Украине из Финляндии.

Речь идёт о военном оборудовании. Перечень помощи и сроки поставки вооружений сохранены в тайне «по оперативным причинам».

Читайте также: Украина получит от Финляндии вооружение стоимостью €28,8 млн