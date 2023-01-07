Москва, , 13:52 — REGNUM Защищая традиционные ценности и нравственные принципы, Россия играет особую роль в мире и ведет борьбу за будущее всего человечества, заявил 7 января в интервью «России 1» патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Патриарх Кирилл © Сергей Бобылев/ТАСС

Без веры и нравственных принципов человеческая цивилизация не может быть жизнеспособной, отметил патриарх.

На Россию оказывается мощное давление из-за рубежа, но это приводит к обратному эффекту — чем выше давление, тем более сильными становятся люди и тем чаще они демонстрируют сплочение, сказал Кирилл.

Как сообщалось ранее, в том же интервью патриарх отметил, что Запад, отказываясь от нравственных норм, ведет себя к саморазрушению и свернуть с этого пути сможет только в случае мощных катаклизмов и серьезной переоценки ценностей.