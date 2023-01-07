Москва, 7 января, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Российские зрители и кинопрокатчики с нетерпением ждут отечественных фильмов, которые могут стать настоящими блокбастерами. Десять таких картин перечислил 7 января телегид «Вокруг ТВ».

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

14 февраля на экраны выйдет эротическая мелодрама режиссёра Дмитрия Суворова «Непослушная». Главные роли в российской версии «Пятидесяти оттенков серого» исполнили Александр Петров и Анастасия Резник.

На 23 февраля намечен выход «Нюрнберга» — исторической драмы режиссёра Николая Лебедева о судебном процессе над нацистами после окончания Второй мировой войны. Актёр Сергей Безруков сыграл в фильме прокурора Украинской ССР Романа Руденко — главного обвинителя нацистов со стороны Советского Союза.

2 марта зрители увидят драму режиссёра Петра Тодоровского о нравственном поиске «Здоровый человек». Никита Ефремов играет в фильме успешного спортивного комментатора, жизнь которого изменилась после совершённого на его глазах убийства.

В том же месяце выйдет психологическая драма «Снегирь» Наталии Мещаниновой и Бориса Хлебникова, в центре которой история о моряках с рыболовецкого судна, а также социальная драма о враче «Дыхание» режиссёра Романа Каримова.

К годовщине первого полёта человека в космос приурочен выход фильма «Вызов», для съёмок которого актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко летали на орбиту.

В числе ожидаемых премьер — три фантастических фильма. Это картина Рената Давлетьярова «Человек ниоткуда» (ноябрь), экранизация произведений Кира Булычёва «Сто лет тому вперед» (декабрь) и «Воланд» (май) — история Михаила Локшина по мотивам «Мастера и Маргариты».

Десятым в списке ожиданий идёт драма «Декабрь» о последних днях жизни поэта Сергея Есенина. Выход фильма режиссёра Клима Шипенко ожидался в октябре 2022 года, но был перенесён на неопределённый срок.

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