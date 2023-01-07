Донецк, 7 января, 2023, 13:44 — ИА Регнум. В канун Рождества ВСУ активизировали обстрелы на том участке, где располагается батальон «Восток». Об этом 7 января сообщил командир подразделения Александр Ходаковский в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Вчера вечером противник на нашем участке вдруг взбесился — начал палить из всего, что стреляет», — написал Ходаковский.

Он отметил, что обстрел прекратился так же внезапно, как начался, и «ничего за ним не последовало».

По его словам, сложилось впечатление, что кто-то решил бросить вызов наступающему Рождеству: «Зеленский же выступил против инициативы установить праздничное перемирие».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Зеленский отказался соблюдать объявленный президентом России Владимиром Путиным режим прекращения огня на время Рождества.