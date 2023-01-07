Москва, 7 января, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало кадры с военнослужащими общевойсковой армии Восточного военного округа, которые посетили храмы Приамурья в рождественские праздники. Соответствующее видео было опубликовано 7 января в телеграм-канале ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Согласно опубликованным данным, храмы посетили свыше тысячи бойцов.

«Всех православных верующих традиционно со светлым праздником Рождества Христова поздравили командиры соединений и воинских частей», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что служения прошли в войсковых храмах, молельных комнатах и часовнях на территории соединений и воинских частей.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские каратели выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО.

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