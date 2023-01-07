Донецк, 7 января, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Российские регионы — кураторы в 2022 году приняли на отдых более 18 тысяч детей из Донецкой Народной Республики, в текущем году программа оздоровления школьников ДНР продолжится, сообщил 7 января председатель республиканского правительства Виталий Хоценко.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Дети из ДНР

В частности, по словам премьер-министра, из путешествия на кавказские Минеральные Воды недавно вернулись 50 школьников ДНР. Программа оздоровления ребят прошла в новом молодежном центре «Машук».

Как сообщало ИА REGNUM, в период летней оздоровительной кампании — 2022 чуть менее 10 тысяч детей из Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей отдохнули в Республике Крым.