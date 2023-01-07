Берлин, 7 января, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Только половина жителей Германии доверяет федеральному правительству. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Алленсбахским институтом демоскопии и исследовательским центром Media Tenor, которые приводит немецкая газета Handelsblatt.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Согласно опубликованным данным, 50% граждан доверяют федеральному правительству, 48% — бундестагу. В 2021 году показатель составлял 54%.

Что касается государственных и общественных учреждений, то наибольше доверие у граждан вызывают научно-исследовательские центры (83%). За ними следуют больницы (78%), малые и средние предприятия (77%). Замыкают список крупные компании (21%).

Читайте также: Пользователи Twitter раскритиковали Шольца за обещание помочь Киеву

Издание отмечает, что лишь 12% участников опроса «очень довольны» функционированием демократии и политической системы в ФРГ. Тем не менее, ощущение свободы среди немцев упало до минимума. Доля тех, кто чувствует себя свободным, выросла на 9%, до 45% в 2022 году.

По мнению руководителя исследования Роланда Шаца, события в мире, под которыми он подразумевает политику в отношении коронавируса в Китае и конфликт на Украине, изменили представление немцев о стране.

Что касается субъективного восприятия свободы слова, то 48% жителей страны считают, что в Германии можно свободно выражаться. По сравнению с 2021 годом показатель вырос на 3%.

41% опрошенных считает, что равенство и социальная справедливость важнее, чем свобода. Свободу предпочли 47% участников опроса.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году правительство Германии оказало Украине прямую поддержку более чем на 12 млрд евро.

Читайте также: В 2022 году Германия поддержала Украину более чем на 12 млрд евро