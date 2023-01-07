Основателя Little Big раскитиковали за то, что тот прокатился на скейтборде в виде креста

Москва, , 13:25 — REGNUM Пользователи Сети раскритиковали основателя группы Little Big Илью Прусикина за то, что тот прокатился на скейтборде в виде креста. Соответствующее видео и комментарии появились в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Илья Прусикин © Михаил Терещенко/ТАСС

«Я не религиозный фанатик, но всему есть предел. Этот ролик — за гранью».

«Зачем в Рождество выкладывать такой ролик?»

«Так жалко на ребят смотреть. В Америке вы стали пылью, ничем».

«Никто не заставляет никого верить. Просто надо уважать других, вот и всё».

Ранее переехавший в США музыкант выложил видео, на котором он катался на скейтборде в виде креста. До этого сообщалось, что Прусикин пожаловался на нехватку денег из-за того, что в США на его концерты никто не ходит.

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