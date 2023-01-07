Вашингтон, 7 января, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон приняли на работу в Колумбийский университет. Об этом сообщил ведущий Такер Карлсон в эфире своего шоу на Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Клинтон

По его словам, безработная супруга экс-президента США принята на должность профессора международных отношений в Колумбийском университете. Ведущий напомнил, что ранее она «разрушила целую страну» — Ливию.

Карлсон уточнил, что Клинтон постоянно участвует в различных выборах и ей нужно показать избирателям, что она делает что-то важное, именно поэтому ей нужна такая должность.

«Она получила новую должность. Казалось бы, кто вообще возьмёт на работу Хиллари Клинтон? Колумбийский университет!» — пошутил он, добавив, что сейчас Клинтон является членом президиума данного вуза и профессором международных отношений.

Как передавало ИА REGNUM, бывшая первая леди США Хиллари Клинтон никогда больше не пойдет на выборы американского президента.

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