Москва, 7 января, 2023, 13:42 — ИА Регнум. В 2023 году в России планируют направить 16 млрд рублей на обновление приборов и оборудования научных организаций, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство науки и высшего образования.

Иван Шилов ИА REGNUM Наука

Отмечается, что Минобрнауки ведёт отбор заявок на получение грантов. В 2019–2022 годах поддержку получили 273 ведущих организации из 46 регионов России на общую сумму более 37 млрд рублей.

Обновление материально-технической базы организаций, ведущих научные исследования и разработки, позволит повысить уровень технической вооруженности сектора исследований и разработок, а в дальнейшем положительно отразится на осуществлении текущей исследовательской деятельности и получении прорывных результатов.

Участниками программы могут быть организации, выполняющие научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, являющиеся лидерами научного направления. Обновление приборов с 2021 года осуществляется в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

Напомним, в конце 2022 года министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что в вузах новых регионов России «беда» с учебно-лабораторным и научным оборудованием.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 января президент России Владимир Путин на встрече с Фальковым обсуждал развитие отечественной приборной базы.