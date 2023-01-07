Донецк, 7 января, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Киевские каратели выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО, сообщили 7 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Реактивная артиллерия ВСУ Смерч

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 12:30 (совпадает с мск) — н. п. Александрополь — г. Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 10 ракет из РСЗО», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 12:35 ВСУ вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, боевики ВСУ второй раз за утро 7 января нанесли удар по Макеевке в ДНР.

Напомним, Вооруженные силы России с 12:00 6 января объявили 36-часовое перемирие и приостановили удары по противнику. При этом украинские боевики продолжили обстреливать Донбасс.