Москва, 7 января, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Решение президента Франции Эммануэля Макрона передать Киеву боевые машины пехоты может в конечном итоге подтолкнуть НАТО к прямой конфронтации с Россией, написал глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков 7 января в своём телеграм-канале.

Пушков Алексей

По его словам, само по себе решение Парижа передать украинской армии БМП AMX-10 RC не повлияет на ход боевых действий, но может стать прологом к тому, что Украина получит и другие виды наступательных вооружений.

Это уже «чревато втягиванием НАТО в прямую военную конфронтацию с Россией», отметил сенатор.

Пушков добавил, что решение Макрона во многом отражает настроения в европейских верхах и то, насколько они ожесточены против России.

Позднее сенатор добавил, что до передачи Украине западной наступательной техники остаётся, похоже, один шаг. Так он прокомментировал заявление Пентагона о том, что США будут убеждать союзников наращивать военную помощь Киеву.

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