Москва, 7 января, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Православие на Украине сохранится, но для этого верующим придётся идти на жертвы, сказал 7 января в интервью «России 1» патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

В ситуации гонения на веру, которое ведется под лозунгами о свободе и демократии, верующим придется выбирать — отказываться от веры или идти на жертвы, отметил патриарх.

«Я верю в силу духа православного украинского народа», — сказал Кирилл.

Как сообщалось ранее, власти Украины проводят постоянные обыски в православных храмах, помогают раскольникам отнимать храмы у канонической церкви. Священников и мирян задерживают и арестовывают по обвинениям в «государственной измене».

В рождественской проповеди Кирилл призвал к молитве за православных на Украине, которые в настоящее время подвергаются гонениям. 7 января глава Русской православной Церкви заявил, что русские и украинцы являются одним народом, и Церковь должна делать всё, чтобы не дать сделать два народа врагами.