Москва, 7 января, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Священнослужитель в ходе боевых действий не может взять в руки оружие даже для самозащиты, в связи с этим его нахождение на фронте является огромным риском. Об этом сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью телеканалу «Россия 1».

Kremlin.ru Патриарх всея Руси Кирилл Кирилл

По его словам, священнослужитель не имеет права брать в руки оружие.

«Он не может даже сам себя защитить во время военных действий, то есть присутствие священника в Вооруженных силах во время военных действий — это огромный риск», — рассказал Кирилл.

Патриарх добавил, что священнослужитель гуманизирует эту радикально-негативную и тяжелую сферу человеческого бытия.

Он напомнил, что священники на фронте могут помочь советом, выслушать, вместе помолиться. Они проводят большую работу с родственниками.

«Потому что чаще всего жены, матери, дети обращаются к духовенству за поддержкой, ведь люди очень переживают за своих родных, близких, за тех, кто может жизнь свою положить», — сообщил Кирилл.

Патриарх напомнил, что в дореволюционной России полковые священники с крестом в руках начинали атаку, поэтому чаще всего погибали, потому что являлись желанной целью для противника.

«Сегодня наши священники тоже поднимают дух и укрепляют веру наших воинов в зоне военных действий», — отметил он.

Ранее патриарх Кирилл сообщил, что мир во всём мире, и на Украине в том числе, наступит только при условии, если у людей будет вера и признание Бога.

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