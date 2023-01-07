Лукашенко: Минск готов сделать шаг навстречу сбежавшим из страны
Лукашенко: Минск готов сделать шаг навстречу тем, кто на время обезумел и сбежал из страны
Минск, 7 января, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Белорусские власти пойдут навстречу тем, кто решил выехать из республики, но потом захотел вернуться, заявил 7 января глава страны Александр Лукашенко.
По словам белорусского лидера, многие люди начали понимать, что, кроме своей земли, они нигде не нужны.
Даже те, кто сбежал из Белоруссии, «тысячами» обращаются к правительству с просьбой вернуться обратно на родину, добавил Лукашенко.
Он подчеркнул, что из страны «никого не выгоняли», а Минск готов пойти навстречу всем, кто ошибся или обезумел и на какое-то время потерял ориентиры.
«Они не должны быть выброшены на обочину», — сказал президент в ходе посещения храма в монастырском комплексе Свято-Елисаветинского женского монастыря.
Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии внесли изменения в закон, позволяющие лишать гражданства тех, кто осуждён за экстремизм и находится за границей.