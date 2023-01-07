Минск, 7 января, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Белорусские власти пойдут навстречу тем, кто решил выехать из республики, но потом захотел вернуться, заявил 7 января глава страны Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По словам белорусского лидера, многие люди начали понимать, что, кроме своей земли, они нигде не нужны.

Даже те, кто сбежал из Белоруссии, «тысячами» обращаются к правительству с просьбой вернуться обратно на родину, добавил Лукашенко.

Он подчеркнул, что из страны «никого не выгоняли», а Минск готов пойти навстречу всем, кто ошибся или обезумел и на какое-то время потерял ориентиры.

«Они не должны быть выброшены на обочину», — сказал президент в ходе посещения храма в монастырском комплексе Свято-Елисаветинского женского монастыря.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии внесли изменения в закон, позволяющие лишать гражданства тех, кто осуждён за экстремизм и находится за границей.