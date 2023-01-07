Берлин, 7 января, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Конфликт на Украине усугубляет напряженную ситуацию в киберпространстве. Об этом, как сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel, пишет эксперт в области информационной безопасности Рихард Вернер.

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По его словам, преступные компании используют киберпространство для вербовки молодых людей, желающих заработать на конфликте.

Вернер отметил, что с конца апреля в Германии фиксируют DDoS-атаки со стороны хактивистов. Наиболее заметной, по его мнению, стала атака на спутниковую сеть KA-STAT американского провайдера Viasat, когда из-за российских хакеров был потерян контроль над тысячами ветровых турбин по всей Европе.

Говоря о немецких хактивистах, эксперт рассказал об атаке Anonymous на серверы дочерней компании «Роснефть», из-за которой компании пришлось временно отключить свои системы.

По мнению эксперта, хакеры делятся на три типа: хактивистов, которые действуют «ради каких-либо идеалов или из политических соображений», киберпреступников и «кибернаёмников», которых заботят только деньги. Он также выразил предположение, что после завершения конфликта некоторые хактивисты могут «войти во вкус» и «перейти на тёмную сторону».

Вернер выразил надежду на скорейшее завершение конфликта на Украине, а также призвал компании и власти страны серьезно отнестись к предупреждению Федерального управления по информационной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и советник премьер-министра Италии Франческо Тало обсудили ситуацию на Украине и поставки оружия в Киев.

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