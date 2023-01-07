Москва, 7 января, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Западному обществу грозит саморазрушение, заявил 7 января в интервью «России 1» патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Алексей Колчин ИА REGNUM Патриарх Кирилл

Отказ от нравственных ценностей ведет к утрате духовных ориентиров в жизни, отметил патриарх.

Процесс нравственной деградации зашел уже так далеко, что сам по себе не остановится, это станет возможным лишь в случае серьезных потрясений, считает Кирилл.

«Перед лицом катаклизмов человек может изменить свое мышление и вспомнить о системе ценностей, которые пришли к нам свыше. Только находясь в этой системе ценностей, человек может оставаться человеком, а общество может существовать», — пояснил патриарх.