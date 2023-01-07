Бахмут, ДНР, 7 января, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Украинский националист Александр Полищук, известный под позывным Альпинист, ликвидирован в боях под Артёмовском (украинское название — Бахмут) в ДНР. Об этом журналистка Наталья Позняк сообщила в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

Подробностей об этом бое она не привела, уточнив только, что Полищук погиб 23 декабря. Альпинист был одним из лидеров националистического батальона «Свобода», заместителем командира роты.

Бывший предприниматель, 45-летний Полищук участвовал в боях за Северодонецк, Лисичанск, Северск, Зайцево.

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