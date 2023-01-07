Донецк, , 12:40 — REGNUM Боевики ВСУ второй раз за утро 7 января нанесли удар по Макеевке в ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева.

Последствия обстрелов Макеевки © Николай Тришин/ТАСС

Отмечается, что боевики ВСУ продолжили игнорировать инициативу России о начале действия режима прекращения огня на Рождество.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению … Макеевка (Кировский и Червоногвардейский районы)…» — сообщили в представительстве.

Киевские каратели выпустили шесть снарядов калибра 155 мм.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Вооруженные силы России с 12:00 6 января объявили 36-часовое перемирие и приостановили удары по противнику. При этом украинские боевики продолжили обстреливать Донбасс.

5 января врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что решение главы Российской Федерации Владимира Путина о введении режима прекращения огня не означает, что ВС РФ не будут отвечать на украинские провокации или попытки киевских боевиков улучшить свои позиции.