В ДНР сообщили, что боевики ВСУ второй раз за утро обстреляли Макеевку
Донецк, 7 января 2023, 12:40 — REGNUM Боевики ВСУ второй раз за утро 7 января нанесли удар по Макеевке в ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева.
Отмечается, что боевики ВСУ продолжили игнорировать инициативу России о начале действия режима прекращения огня на Рождество.
Киевские каратели выпустили шесть снарядов калибра 155 мм.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Вооруженные силы России с 12:00 6 января объявили 36-часовое перемирие и приостановили удары по противнику. При этом украинские боевики продолжили обстреливать Донбасс.
5 января врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что решение главы Российской Федерации Владимира Путина о введении режима прекращения огня не означает, что ВС РФ не будут отвечать на украинские провокации или попытки киевских боевиков улучшить свои позиции.