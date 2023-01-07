Рим, 7 января, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и советник премьер-министра Италии Франческо Тало обсудили ситуацию на Украине и поставки оружия в Киев, передает La Repubblica 7 января.

Джеймс Монтгомери Флэгг. Дядя Сэм (фрагмент). 1916-1917

Вашингтон требует от Рима поставок зенитных ракетных комплексов для ВСУ, отмечает издание со ссылкой на осведомленные источники.

Власти США недовольны снижением темпов и объемов поставки военной техники из Италии в Киев, сообщили источники издания.

Днем ранее сообщалось о переговорах министров обороны США и Германии по вопросу о номенклатуре поставок нового оружия в Киев.

Ранее в январе 2023 года о новых поставках оружия для ВСУ, в частности танков и боевых машин пехоты, сообщили власти США, Германии и Франции.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил коллегам по альянсу, что поставлять оружие в Киев придется долго, при этом такие поставки Столтенберг назвал «путем к миру».

Правительство Италии под руководством Марио Драги в конце февраля 2022 года запросило у парламента право на неограниченные военные поставки в Киев и получило его при почти единогласном голосовании.

Большинство представителей нового правого правительства страны, приступившего к работе в октябре 2022 года, до выборов уклонялись от прямых оценок конфликта между Москвой и Киевом. После выборов новое правительство Джорджи Мелони ведет по этому вопросу такую же политику, как и прежнее.

При этом, по данным социологов, большинство граждан Италии выступают против поставок оружия в Киев.