Москва, 7 января, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Русские и украинцы — один народ, крещённый в Киеве, попытки посеять в нём вражду идут извне. Об этом патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил в интервью телеканалу «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Кирилл

Огромность единого народа, крещённого в киевской купели, всегда вызывала у окружающих страх и зависть, отметил патриарх. По его словам, «со стародавних времён внешние силы работали на то, чтобы этот народ разделить, растащить, а то и столкнуть одну часть с другой».

Сейчас на Украине делают всё, чтобы выставить русский народ врагом украинского. И от того, получится ли это, зависит будущее одного народа. Церковь должна делать всё, чтобы русские и украинцы не стали врагами, заключил предстоятель РПЦ.

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