Киев, 7 января, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Украинский пауэрлифтер Андрей Дмитриев ликвидирован в боях под Артёмовском. Об этом 7 января сообщила Федерация стронгмена Украины (ФСУ) в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

Отмечается, что Дмитриев был смертельно ранен во время сражений в Донецкой Народной Республике (ДНР).

В ФСУ сообщили, что Дмитриев был мастером спорта по стронгмену, многократным призёром различных чемпионатов, а также главой сумской ячейки ФСУ.

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