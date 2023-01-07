Киев, 7 января, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Рождественскую «службу» в Успенском соборе Киево-Печерской лавры провёл 7 января глава раскольнической «Православной церкви Украины» (ПЦУ) Епифаний, сообщают местные СМИ.

Андрей Ратмиров/ТАСС Успенский собор на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры

В Киеве почти три тысячи силовиков привлечены к обеспечению порядка во время рождественского богослужения в Успенском соборе, где прежде проходили службы канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Напомним, Епифаний ранее заявлял, что вся Киево-Печерская, а также Почаевская лавра «со временем» будет принадлежать ПЦУ.

Как сообщало ИА REGNUM, УПЦ до 31 декабря 2022 года арендовала Успенский собор в Киево-Печерской лавре. После истечения срока аренды власти историко-культурного заповедника «Киево-Печерская лавра», на территории которого расположен Успенский собор, не стали продлевать договоры аренды. Для священников УПЦ закрыли доступ в два храма Киево-Печерской лавры.

В канун Рождества СБУ провела обыски в нескольких православных храмах и монастырях, а руководство заповедника заключило соглашение с раскольнической ПЦУ о проведении в Успенском соборе праздничного богослужения.

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