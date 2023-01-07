Киев, 7 января, 2023, 12:37 — ИА Регнум. На Украине возможны аварийные отключения электроэнергии. Об этом 7 января сообщает пресс-служба компании «Укрэнерго».

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По информации пресс-службы, утром 7 января потребление энергии на Украине ниже, чем вчера, даже при существенном понижении температуры. Отмечается, что в течение дня в связи с похолоданием ожидается рост уровня потребления, в результате возможны аварийные ограничения.

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Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на Украине при отключениях света растет число взрывов в квартирах.