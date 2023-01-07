Осло, 7 января, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Усиливающееся сотрудничество России и Китая угрожает миропорядку, установленному западными странами. Об этом 7 января заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на конференции в Норвегии.

Иван Шилов ИА REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

«Их объединяет то, что они хотят другого миропорядка. Они не разделяют наши ценности и пытаются отстаивать интересы, которые нарушают нашу веру в свободу и демократию», — сказал Столтенберг.

Он добавил, что страны НАТО должны держаться вместе «в этом опасном мире».

По его словам, главным признаком объединения России и Китая стал отказ Пекина осуждать российскую специальную военную операцию на Украине.

Также он отметил углубление отношений Москвы и Пекина в военной и экономической сферах.

Ранее китайское издание Global Times заявило, что выражение Вашингтоном озабоченности по поводу сближения Москвы и Пекина выглядит абсурдно.