Вильнюс, 7 января, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Всего два миллиона человек составит численность населения Литвы к 2045 году. Соответствующее мнение экспертов 7 января приводит портал национального радио и телевидения LRT.

Истмен Джонсон. Бегство к свободе. 1863

В Литве на данный момент насчитывается более 2,8 млн человек. За последние 30 лет этот показатель уменьшился на 860 тысяч. В течение ближайших 20 лет эксперты допускают сокращения численности населения страны примерно на такой же уровень.

По их оценкам, население Литвы к 2030 году составит почти 2,5 млн человек, через 15 лет — два миллиона.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным департамента статистики правительства Литвы, доля русских жителей в период с 2001 по 2021 год сократилась с 6,3% до 5% населения, поляков — с 6,7% до 6,5%.