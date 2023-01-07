Лондон, 7 января, 2023, 12:33 — ИА Регнум. По итогам первой торговой недели природный газ в Европе стал стоить меньше $760 за тысячу кубометров. Показатель сократился примерно на треть в годовом исчислении. Таковы данные лондонской биржи ICE.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По итогам торгов 6 января усредненная стоимость фьючерсов с поставкой в феврале составила $758,5 за тысячу кубометров, что на 32,7% ниже, чем в прошлом году.

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Котировки 5 января впервые за шестнадцать месяцев опустились ниже $700. Ценовой максимум первой торговой недели немного не дотянул до $900 за тысячу кубометров.

По мнению экспертов, снижение связано с теплой погодой и увеличением выработки ветровой энергии.

Как сообщало ИА REGNUM, аналитик-исследователь доктор Мэтью Чедвика заявил, что цены на газ в Европе останутся выше допандемийных уровней как минимум до 2030 года.

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