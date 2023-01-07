Нижний Новгород, 7 января, 2023, 12:07 — ИА Регнум. Пассажиров сломавшегося экскурсионного автобуса, которые замерзали на трассе, спасли в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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По информации пресс-службы, рано утром 7 января спасатели получили информацию о том, что на 86 км автотрассы Р-158 «Н. Новгород — Саратов» около г. Арзамас экстренно остановился экскурсионный автобус.

Отмечается, что в пути у этого автотранспортного средства, которое ехало из Москвы в Ульяновск, замерзло топливо. Именно поэтому автобус не смог продолжать движение, водитель его остановился на обочине.

Уточняется, что в автобусе ехали 56 пассажиров, в том числе 26 несовершеннолетних. Спасатели оперативно выехали на помощь. Пассажиров эвакуировали на автобусах и разместили в трех гостинцах города Арзамаса.

Рано утром из города Ульяновска для транспортировки пассажиров к месту жительства выехали два автобуса.

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