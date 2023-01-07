Сочи, Краснодарский край, 7 января, 2023, 11:57 — ИА Регнум. Сотрудника противолавинной службы засыпало снегом в горах Сочи. Об этом 7 января сообщили в пресс-службе курорта Красная Поляна.

Alpinist.biz Сход лавины

«При работе противолавинной службы сотрудника засыпало снегом, его сразу же откопали коллеги», — сообщили в пресс-службе, добавив, что у представителей службы всегда с собой необходимое снаряжение.

Отметим, что из-за высоко риска схода лавин курорт решил закрыть все трассы. Горнолыжные ски-пассы на сегодняшнее число будут действовать в другой день, также их можно сдать в кассе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Турции в дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса погибли пять человек.

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