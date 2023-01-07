Донецк, 7 января, 2023, 11:53 — ИА Регнум. Киевские каратели выпустили по Макеевке в Донецкой Народной Республике еще восемь снарядов, сообщили 7 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Ноябрев/ТАСС Макеевка

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:13 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — н. п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 8 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 7 января киевские каратели выпустили шесть ракет из РСЗО по Макеевке.

По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, сутки перемирия ничего не изменят на фронтах, но сохранят жизни солдат.

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