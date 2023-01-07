Симферополь, 7 января, 2023, 11:41 — ИА Регнум. Принудить киевский режим к миру можно только силовым путём. Об этом 7 января заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

«Зеленский и его банда уже настолько приспособились округлять свои состояния на войне, что для них день, даже час перемирия неприемлем, не говоря уже о прочном мире», — приводит слова Константинова РИА Новости.

Он добавил, что к миру их можно только принудить силовым путём.

По его словам, киевский режим и его главная опора — нацистские формирования — всё меньше маскируют свою сатанинскую сущность. Но при этом и простые украинцы не торопятся взять в руки осиновый кол.

Также он отметил, что попытка установления рождественского перемирия является благородным порывом, но при этом наивным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Зеленский отказался соблюдать объявленный президентом России Владимиром Путиным режим прекращения огня на время Рождества.

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