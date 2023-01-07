Луганск, 7 января, 2023, 11:52 — ИА Регнум. В ближайшие время киевские боевики могут оставить город Соледар в Донецкой Народной Республике и окрестные посёлки. Такое мнение высказал помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев в своем телеграм-канале.

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По его словам, в ближайшие дни ВСУ могут отступить из Соледара и близлежащих населенных пунктов, поскольку вражеские источники подтверждают, что киевским боевикам было приказано отступить.

«Музыканты» продолжили штурмовые действия и закрепляют успех, противник продолжает бежать и оставлять свои позиции», — сообщил он, добавив, что российские военнослужащие ведут штурм и уличные бои в Соледаре, Веселом, Красной Горе, Подгородном, Краснополье, Раздоловке, Благодатном, кроме этого они начали штурм станции Соль.

«Данная операция будет для нас первой успешной по масштабам сравнимым после Лисичанско-Северодонейкой агломерации», — сказал Киселев.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР за сутки ответным огнем уничтожили более 20 боевиков ВСУ. Россия в зоне спецоперации объявила 36-часовое перемирие, связанное с празднованием Рождества, предпринимая только оборонительные действия. При этом украинские войска продолжили агрессию. Так, в Рождественскую ночь силы ПВО сбили украинский беспилотник над Севастополем. При этом в Государственном департаменте США утверждают, что в России приняли решение на время прекратить огонь не из-за уважения к православному празднику, а якобы руководствуясь военными целями.

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