В ДНР за сутки ответным огнем уничтожили более 20 боевиков ВСУ
Донецк, 7 января 2023, 11:34 — REGNUM Силы Донецкой Народной Республики совместно с ВС России в ответ на преступные действия киевских нацистов уничтожили за сутки более 20 боевиков ВСУ, сообщили 7 января в Народной милиции ДНР.
Отмечается, что, несмотря на введенный Россией режим прекращения огня, киевский режим продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов ДНР.
Также было уничтожено девять единиц бронированной и автомобильной техники.