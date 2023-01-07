Донецк, 7 января, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики совместно с ВС России в ответ на преступные действия киевских нацистов уничтожили за сутки более 20 боевиков ВСУ, сообщили 7 января в Народной милиции ДНР.

Дмитрий Рогулин/ТАСС ВС России

Отмечается, что, несмотря на введенный Россией режим прекращения огня, киевский режим продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов ДНР.

«В ответ на преступные действия националистов ответным огнем военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено… более 20 человек», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Также было уничтожено девять единиц бронированной и автомобильной техники.