Минобороны России показало кадры Рождественской службы для военных в Сирии
Москва, 7 января, 2023, 11:36 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало кадры крестного хода и Рождественской службы для российских военных в Сирии. Соответствующее видео было опубликовано 7 января в телеграм-канале ведомства.
По данным министерства, службу посетили военнослужащие, не находившиеся в это время на дежурстве. Как отметили сами военные, участие в Рождественской литургии важно тем, что оно объединяет их с семьями, которые встречают праздник на Родине.
«Рождественская служба завершилось крестным ходом. Сотни военнослужащих с зажженными свечами прошли по российской авиабазе Хмеймим, пронеся во главе колонны лик Спасителя, а также иконы Казанской Богоматери и Пророка Илии», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, православный храм в Московской области посетил премьер-министр России Михаил Мишустин по случаю Рождества.
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