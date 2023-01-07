Загреб, 7 января, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Хорватский футболист Деян Ловрен, ранее выступавший за санкт-петербургский «Зенит», заявил, что никак не связан с фашизмом, а его поступок неправильно поняли. Об этом 7 января сообщает Agence France Press.

Anna Meyer Деян Ловрен

«Они сразу искажают всё в негативном ключе, не ссылаясь на правильную песню. Это не имеет ничего общего с фашизмом. Для меня это патриотическая песня о моей стране», — сказал Ловрен.

Ранее появилось видео, на котором запечатлено, как Ловрен, который на тот момент был игроком «Зенита», спел песню «За Родину — готовы», которая считается гимном хорватских националистов. Эту песню связывают с ультраправой фашистской организацией усташей.